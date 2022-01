IL "Miclòt pensiero": massime di vita, sport e parmigianità del grande arbitro

Il "Miclòt pensiero": un concentrato di "massime" rigorosamente in dialetto riportate dal giornalista parmigiano Achille Mezzadri, amico del grande arbitro.

Mezzadri che aveva inventato il Pramzanblog, giornale-blog online tutto parmigiano, aveva chiamato Alberto Michelotti come commentatore del dopo partita dei crociati. "Alla domenica sera era diventato un piacevole rito l'incontro telefonico con lui". Da questi incontri, battute fulminanti e divertenti, massime di vita e parmigianità che riassumono il "Miclot pensiero"

- Mi cuand a seri in camp i zugador i m’gnävon miga ataca parché ja ciapäva a scranädi

- Anca incó i s’àn tót in méza cme ‘n giovedì

- A’m sariss divartì äd pu a zugär a calcio balilla

- La m’è gnùda la sbavàcia a la bòca

- Un zugadór ch’al pèrda ‘na scärpa mi al mettris agli arresti domiciliari

- S’a dagh äd bocca a ‘na bìssa a l’avlèn’ni

- L’è ält cme un pistón da giaroné

- A gh’é da färos su ‘l manghi, se no a restèmma col cul scuatè

- I voltävon al cul cme la sjora Teresina

- A n’ s’pól miga sémpor dir “Va bene Madama La Marchesa”

- Chilù i n’al tiron fóra dala porta gnan du bo

- L’éra in ombra cme un sach da mort

- Pu lént che la movjóla

- J én andè par parpaj

- I zugadór dal Pärma j én di piciombrigol

- Se j’en miga bón äd zugär… chi vagon a fär i gosinär

- L’è rivè e’l gh’à piantè ‘na blizgäda… al gh’éra d’ävìz d’ésor a Schia…

- Al né fa goll gnan’ s’a vén zo Dio

- Cla scuädra lì la paräva ‘na scuädra ‘d condominni

- L’è pu fäls che ‘na lapida. Al sé diz la vritè gnan s’l’è davanti al spéc’

- La difesa incó l’à magnè dl’oca, mo d’chilj ochi stopózi: Ät pól mettor dl’oli e dal butér finn ch’a t’n’è vója, mo a n’t’la cäv miga a bzontärla.

- J éron sempor col cul par téra

- La difeza l’à gh’à piantè dil sornaciädi

- A Trapattoni: “Vè, Giovanén, a t’ gh’è da fär do robi: o at täs zo o t’vè fóra”

- Invéci ‘d cridär a m’ vén da cantär

- Povrètt, l’à fat còll ch’l’à podù

- L’è gras cme un tordél

- L’è liss cme un znoc’

- Al portér cuand al vén fóra al magna un po’ ‘dl’oca

- Povrén, al gh’äva un pas da ricovor

- Incó al paräva ‘na vsiga äd dolégh

- L’é cme la pila Duracell rinforsäda

- Al solit càn ch’da ‘d bocca

- L’à mmìss su ‘n cul ch’al pära la sjòra Teresina. Mi al ciamm Pippo Lines Notte

- L’ ’è miga un zugadór, l’è un latär

- Béli Gambi al gh’à ciapè sota cme un cibach cuand al bata ‘na sóla äd ‘na scärpa

- Al corra, al corra, e al la pasa gnan s’a vén zo al Sgnór e po al sé sgónfia cme ‘ma goma a téra

- Al portér cuand al vén fóra al m’ fa gnir la cagaia

- Al gh'à la manìa 'd tirär da lontàn. Al gh'pjanta dil slépi da trenta, cuarànta mèttor, mo sénsa cognisjón

- I parävon i buratén ‘d Feräri. Sandron contra Bargnòcla. Insòmma, j àn zughè a Bargnòcla…

- Buffon al gh’à bizòggn dla badanta

- L’éra sempor incolè a Chiellini: i parävon i du Brasè

- Chilù al gh’à du pè ‘d märmol

- L’è ‘l solit: al scärta finn il righi lateräli

- L’è plè, mo mi al ciamm Risolón

- Cuand i sälton a pära chi gh’àbion di pès in-t-i pè

- I crozè i girävon a vód, cmè il giòstri di baracón

- J én stè dsèvvod cme ‘na mnéstra sénsa säl

- Al va indrè cme ‘na bissa scudlära

- Al tiräva via il gambi cme un nador