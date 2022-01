Ruba due giubbotti, colpisce il vigilante e poi tenta il bis con un poliziotto fuori servizio: arrestato

E' riuscito a rubare alcuni capi d'abbigliamento esposti all'Oviesse di via Mazzini. Poi, per guadagnarsi la fuga, ha colpito prima l'addetto alla sicurezza intervenuto per bloccarlo e poi ha provato il bisìcon un poliziotto fuori servizio intervenuto per bloccarlo.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri e glòi agenti delle Volanti hanno raggiunto il collega e il ladro nella parte posteriore del grande magazzino, dove hanno riconosciuto un uomo già noto alle forze dell’ordine: un 37enne della Costa D'Avorio, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Il 37enne sin da subito si è mostrato agitato e ha tentato la carta dell'innocenza. Il direttore del negozio presente sul posto ha invece riferito che l’uomo aveva addosso un giubbotto nero preso dall’uomo senza pagarlo.

E sotto al giubbotto duranter la perquisizione ne è spuntato anche un secondo, identico al precedente.

Visionando i filmati delle telecamere si è potuto vedere in diretta come erano andate le cose. L'uomo è stato arrestato per rapina impropria e trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.