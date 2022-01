Viale Piacenza, in manette un pusher. E in centro ritorna la stazione mobile dei carabinieri

E' tornata ieri in centro la stazione mobile dei carabinieri con tre militari in servizio. E non è passata inosservata.

Si tratta di uno strumento per far sentire l’Arma più vicina ai cittadini e per contrastare episodi di criminalità in un’area sensibile del centro storico, dove transitano anche migliaia di cittadini. Qualcuno si è fermato per chiedere qualche consiglio su come procedere con una denuncia, qualcun altro invece si è avvicinato per una segnalazione e poi ci sono stati anche i passanti che incuriositi hanno rallentato il passo solo per scambiare qualche chiacchiera con i militari.

Oltre alla presenza della Stazione Mobile, i carabinieri di quartiere continuano i propri servizi senza trascurre le aeree urbane di San Leonardo e Oltretorrente. L’intensificazione dei vari servizi ha portato all’esecuzione di un arresto, due denunce e diverse segnalazioni alla Prefettura. Nel primo caso è finito in manette un 29enne nigeriano, fermato in Viale Piacenza, per detenzione ai fini di spaccio di quasi 20 grammi di cocaina suddivisi in dosi e di denaro.

I denunciati sono un 32enne marocchino trovato in via Valenti con un coltello a serramanico ed un 61enne fermato in via Emilio Lepido, alla guida dell’auto in evidente stato di alterazione psicofisica dall’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori diversi giovani tra i 18 e 20 anni trovati con pochi grammi di hashish.