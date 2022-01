Una folla di giovani increduli ha accompagnato l'ultimo viaggio di Josef

Tantissimi giovani e una enorme commozione.

In tanti stamattina hanno voluto dare l’ultimo saluto al 18enne Josef Venturini morto con due amici nello spaventoso incidente avvenuto qualche giorno fa a Torrechiara. Ad accompagnare il ragazzo i genitori, pietrificati dal dolore, ma soprattutto gli amici, giovanissimi increduli e che hanno continuato a stringersi ed abbracciarsi anche dopo che il feretro ha lasciato la cattedrale. Cercando, in quel contatto affettuoso, la forza per affrontare un dolore che pare impossibile da sopportare.