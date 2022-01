Fermato nel greto della Parma un 22enne senegalese con della droga: foglio di via

Ieri si sono svolti i servizi congiunti di controllo del territorio all’interno del centro cittadino, con particolare riferimento alle zone di Piazza Ghiaia, Viale Mariotti, Viale Toschi, Via Dante, Via Garibaldi e Piazzale della Pace, che, ultimamente, hanno visto numerosi giovani protagonisti di svariati episodi di illegalità, sollecitando nei cittadini parmigiani, un’esigenza di maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine.

Il servizio ha visto il coinvolgimento di 8 pattuglie della Polizia di Stato, 4 dell’Arma dei Carabinieri, 1 della Guardia di Finanza e 3 della Polizia Locale.

Sono stati controllati in tutto 129 persone, 12 veicoli e 4 esercizi commerciali.

Sono state elevate 3 sanzioni amministrative.

Durante i controlli le pattuglie delle Volanti in servizio hanno notato un ragazzo nel greto del torrente Parma. Alla vista degli agenti di polizia, il giovane si dava alla fuga lasciando cadere in terra un involucro con un grammo e mezzo di hashish.

Il giovane a quel punto veniva bloccato e condotto in Questura per gli accertamenti del caso. Sottoposto ad attività di fotosegnalamento veniva identificato per un 22 senegalese residente a Roma. La droga è stata quindi sottoposta a sequestro amministrativo e il 22enne segnalato.

Il 22enne inoltre, con precedenti in materia di stupefacenti, dichiarando di non avere interessi familiari, sanitari né di altro genere nel Comune di Parma, e non riuscendo quindi a motivare la sua presenza nel territorio cittadino è stato destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di rientro prima dei due anni.

Sempre in occasione di tali controlli, la polizia locale ha elevato due contravvenzioni nella galleria Polidoro. Gli agenti della locale hanno notato due ventenni che si aggiravano con fare sospetto. All’esito del controllo i due infatti sono stati trovati in possesso di una modico quantitativo di marijuana e per questo sanzionati. La droga è stata sequestrata.