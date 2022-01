Gli alberi di via Zacconi potati perché malati

Si riunito il consiglio comunale.

VIA ZACCONI

I 24 aceri Nell’area verde di via Zacconi (zona via Toscana) sono stati abbattuti perché erano a rischio di caduta e saranno sostituiti da 12 ginko biloba che sono di dimensione maggiore Lo ha detto l’assessore Alinovi in risposta a un’interrogazione di Giuseppe Massari che ha fatto notare come si tratti di metà delle piante precedenti e di fatto il parco sarà inservibile in estate perché senza aree d’ombra.