Fiera Milano e Fiere di Parma: in corso le verifiche per una partnership

Fiera Milano conferma che sono in «corso una serie di approfondite analisi da parte del management e di advisor, per configurare una ipotesi di partnership tra la Società e Fiere di Parma». Lo rende noto la società dopo indiscrezioni di stampa.

Fiera Milano precisa anche che allo stato «la potenziale operazione non è ancora stata oggetto di delibera approvativa da parte degli organi delle rispettive società in quanto sono ancora in corso le opportune verifiche circa la fattibilità della stessa».