Via Trento, scontro tra un'auto e una bici: ferita una donna

Scontro poco prima delle 10 tra un'auto e una bici in via Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale. La donna che pedalava in sella alla bicicletta è stata sbalzata sull'asfalto. Soccorsa dai militi dell'Assistenza pubblica, è stata trasportata al Maggiore per lievi traumi. Le sue condizioni non destano preoccupazione.