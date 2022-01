Rifiuti "rifiutati": quella carta dimenticata da Iren

Quella carta dimenticata da Iren. Lo segnala Pierpaolo che scrive: "Palazzo di nuova costruzione in via Bach a Parma, Iren in 45 giorni non è mai passata a ritirare la carta nonostante le innumerevoli segnalazioni sia via mail che al call center.

La cosa assurda è che gli altri rifiuti vengono regolarmente ritirati e che il servizio della raccolta carta nei palazzi prima e dopo viene svolto".