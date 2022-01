Alla fermata del bus puntavano alle borsette delle persone anziane: foglio di via per un 46enne

Li hanno notati aggirarsi nei pressi della fermata dell'autobus di viale Mariotti, mentre osservavano con insistenza le borsette delle persone più anziane in attesa del bus. E subito sono stati fermati e controllati dai poliziotti del Nucleo Servizi della Questura, impegnati ieri in un servizio per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei passeggeri

I due, un italiano di 46 anni e un ucraino 41enne sono rosultati pregiudicati e già noti alle Forze dell’ordine. Per questo dopo essere stati condotti in Questura e dopo aver effettuato le operazioni di fotosegnalamento il 41enne ucraino è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale. Era già inottemperante all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro 7 giorni.

Inoltre, tenuto conto che il 46enne - residente a Sant'Ilario d'Enza, pregiudicato e già gravato da provvedimento di Avviso Orale del Questore - ha dichiarato di non avere interessi familiari, né di altro genere nel comune di Parma, è stato raggiunto da provvedimento di Foglio di via obbligatorio con divieto di rientro in città per tre anni. L’uomo, infatti, è stato considerato persona pericolosa per la sicurezza pubblica.