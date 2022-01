Dal 1° febbraio obbligo di green pass base o rafforzato per accedere al DUC

A seguito del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, dal 1° febbraio 2022 per accedere agli uffici pubblici è necessario essere muniti di Green Pass base o rafforzato, ottenibile da vaccinazione, guarigione o tampone negativo, in corso di validità. Pertanto, ogni utente dovrà esibire il Green Pass per entrare al DUC (Direzionale Uffici Comunali) di Largo Torello de Strada, 11/A.

La regola si applica anche agli utenti con appuntamento fissato precedentemente il 1° febbraio, ai bambini che hanno compiuto 12 anni e ad eventuali accompagnatori. Il controllo verrà effettuato prima di recarsi agli sportelli tramite lettura del QR CODE del certificato verde.