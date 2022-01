Spesa alimentare online: Parma è al quarto posto tra le province più "salutari"

Verdura, frutta e pasta di semola sono le tre categorie di prodotto più acquistate online nello Stivale nel 2021 con il numero di ordini della spesa online che è cresciuto del +6,5%, se pur con una flessione del valore medio del carrello (-9,8%). Marzo è il mese in cui si è verificato il picco di acquisti. E’ quanto emerge da un’analisi Everli (marketplace della spesa online), che attraverso i propri dati, ha fornito un’istantanea delle tendenze che hanno caratterizzato la spesa online lungo tutto lo Stivale negli ultimi 12 mesi. In particolare, mediante il suo terzo Report Annuale ha evidenziato trend e differenze tra le diverse regioni e province, indagando se e come siano cambiati i comportamenti di acquisto in Italia.

Nella classifica delle 10 categorie di prodotto più acquistate dai consumatori, che vede appunto la verdura al primo posto seguita al secondo dalla frutta e al terzo dalla pasta di semola corta, è vincente la tendenza «healthy» che occupa le posizioni più alte della graduatoria grazie anche a insalate pulite e lavate (6 ), pane (9 ) e agrumi (10 ). Nella top 10 escono categorie particolarmente apprezzate nel 2020, come formaggi e salumi, latte e burro, gelati e scatolame, così come le farine e i preparati per pane e pizza fatti in casa (che nel 2020, complice il lockdown, avevano raggiunto un +5.046% rispetto al 2019).

Venezia (+17%), Udine (+16%) e Trieste (+15%) sono le tre città dove si è registrata la crescita maggiore anno su anno. Messina è invece la provincia tricolore più «salutista» del 2021, dove si è acquistata più frutta e verdura, mentre Caserta si aggiudica il primo posto per il consumo di carne e pesce. Sondrio è invece la più «godereccia», dove si sono comprati più dolciumi. L'Emilia-Romagna si conferma per la terza volta consecutiva la regione più healthy dello Stivale, con 3 province nella top 10: Bologna (2 posto), che sale di quattro gradini rispetto al 2020, Parma e Modena, rispettivamente in 4 e 6 posizione.