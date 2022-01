Un lavoratore in nero e a tutti gli altri non conteggiate le ore di straordinario: 4500 euro di multa a un ristoratore

Si sono concentrati sui settori dell'edilizia e della ristorazione i controlli effettuati ieri dai carabinieri della Compagnia di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro per prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono state controllate diverse imprese e due (un cantiere e un ristorante) sono risultati non in regola. I militari hanno denunciato a piede libero il 39enne legale rappresentante di un’impresa edile, responsabile della violazione per il mancato ancoraggio del ponteggio a regola d’arte.

Mentre dalla verifica di un ristorante etnico si è accertato che su nove lavoratori uno è risultato totalmente in nero ed il 48enne legale rappresentante ometteva per tutti i dipendenti la registrazione delle ore di straordinario. Gli sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 4500 euro.