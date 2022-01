Carabinieri, cerimonia di promozione: ecco i nuovi luogotenenti

Questa mattina il comandante Provinciale Carabinieri di Parma, Colonnello Pasqualino Toscani, ha proceduto alla consegna del grado superiore ai Marescialli in servizio in provincia. Nel formulare gli auguri per la promozione a Luogotenente conseguita, ha sottolineato l'importanza della responsabilità derivante dal nuovo grado che dovrà costituire rinnovato impegno nell'assolvimento dei compiti istituzionali svolti dall'Arma, sempre attenta a rispondere alle mutevoli esigenze della collettività. Ecco i militari promossi: Lgt. Mario Bartolini, Lgt. Andrea D’Addio, Lgt. Rosario D’Angelo Hotto, Lgt. Nicola Della Volpe, Lgt. Enrico Maria Fagandini, Lgt. Alessandro Gambino, Lgt. Vincenzo Gigante, Lgt. Leonardo Mangoni, Lgt. Domenico Paduano, Lgt. Vito Russo, Lgt. Fabio Tasca, Lgt. Filippo Versaci e Lgt. Roberto Vitale.

La cerimonia si è conclusa con il saluto di commiato al Brig. Ca. MarcoSstocchino, in servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgo Taro ed il conferimento della Croce Commemorativa per la partecipazione ad operazioni di cooperazione in territorio afgano al Ten. Tommaso Marizza.