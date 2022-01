Schianto tra auto a Baccanelli: entrambe finiscono nel fossato. Due feriti: grave una donna - Foto

Inciente intorno alle 7.30 su via La Spezia in località Baccanelli.

Per cause ancora in via d'accertamento da parte della Polizia locale, in seguito ad un tamponamento due auto sono state sbalzate e hanno finito la loro corsa nel fosssato a lato della strada. Entrambi i conducenti sono stati tirati fuori dai vigili del fuoco e subito soccorsi dai militi inviati dal 118.

Trasportati in ospedale, una è stata ricoverata nell'area codici rossi del Pronto soccorso per i gravi traumi riportati. L'altro è in condizioni di media gravità.