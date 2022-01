Furgone fuori strada tra via Reggio e via Vasari: 25enne in Rianimazione

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di ieri all'incrocio tra via Reggio e via Vasari. Intorno alle 14, per cause in corso di accertamento, un furgone, al cui volante c'era un 25enne, è finito fuori strada. Le condizioni del conducente sono apparse subito molto gravi e il giovane è stato trasportato al Maggiore e ricoverato in Rianimazione.