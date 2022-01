Tardini, il Pd: "Ora si apra la discussione in città"

Il Pd di Parma interviene sulla questione del nuovo Tardini sostenendo che, "in chiave di interesse pubblico, l’intervento debba essere indirizzato in maniera più marcata dalla pubblica amministrazione".

"Di tutto questa città ha bisogno - scrive il Pd - tranne che di nuovi centri commerciali; al contempo nutriamo seri dubbi sul fatto che oggi si possano investire decine di milioni di euro in uno stadio, spostando dunque queste importanti risorse da altri ambiti di intervento, a maggior ragione a fronte dei crescenti livelli di povertà della popolazione. Nel merito, un intervento di ristrutturazione dello Stadio è certamente positivo. Riteniamo, però, che ciò debba avvenire nella maniera meno impattante possibile per il Quartiere e la città. Soprattutto riteniamo che il progetto definitivo debba rispettare le osservazioni che la Conferenza dei Servizi ha formulato in fase di valutazione del progetto preliminare".



"Sotto il profilo tecnico - prosegue la nota - si sarebbe potuto prendere in seria considerazione, invece che una totale demolizione e ricostruzione, la strada, più “leggera”, e meno costosa, di una riqualificazione dell’esistente, sulla base di una preliminare valutazione, anche pubblica, del rapporto costibenefici...

Andrebbe poi prevista una concessione di durata decisamente inferiore a quella, attualmente proposta, di 90 anni, semmai rinnovabile se necessario. Anche a tale proposito, da più parti si chiedono maggiori e più precise garanzie dal punto di vista della sostenibilità e solidità finanziaria, richiesta che giudichiamo del tutto legittima e doverosa per un intervento di questa importanza e che quindi condividiamo.

Il Pd di Parma ritiene nevcessario ora, dopo il voto in Consiglio Comunale, "che si riapra una discussione nella città. Auspichiamo che vengano cercate soluzioni più avanzate dal punto di vista ambientale e dei materiali, migliori anche dal punto vista estetico, in grado di evitare danni alle attività economiche già esistenti e aumenti di traffico, più rispettose delle

esigenze dei residenti".