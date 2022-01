Trovati in possesso di arnesi da scasso: denunciati in quattro. E fermati due spacciatori

Tra stazione mobile e pattuglie a piedi sono irca 600 le persone e oltre 200 i mezzi controllati tra venerdì e sabato dai militari della Compagnia di Parma. Nel mirino, i reati in materia di stupefacenti.

Segnalati diversi giovani sorpresi, sia nel centro storico, ma anche nei parchi, in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di diverso tipo. Invece un 29enne e un 23enne, sono stati denunciati: sono stati trovati in possesso di complessivi 20 grammi non considerati per il solo uso personale poichè insieme alla droga c'era anche la somma di oltre 500 euro.

Sono stati inoltre denunciati per tentato furto un 39enne bloccato con refurtiva di materiale informatico per un valore di circa 600 euro, mentre per il possesso di grimaldelli e chiavi alterate e oggetti atti ad offendere la denuncia è scattata per un 46enne, un 39enne, un 33enne ed un 26enne. Inoltre le pattuglie a piedi hanno denunciato per ricettazione un 37enne trovato in possesso di un monopattino elettrico.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale non sono mancate le contestazioni alle violazioni del codice della strada. Diverse le sanzioni per utilizzo del telefono cellulare durante la guida; mancato uso delle cinture di sicurezza e in alcuni casi contestato anche l’eccesso di velocità nel centro urbano. Denunciato un 56enne per guida in stato d’ebbrezza: a seguito di analisi alcolemica è risultato avere un tasso pari a 2,80/g.l.. La patente è stata ritirata.