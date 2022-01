Ruba tre cuffie al Mediaworld, bloccato dalla sicurezza

La polizia è intervenuta in piazzale Balestrieri presso nel vendita Mediaworld per la segnalazione di un ragazzo sorpreso a rubare all'interno del punto vendita.

Giunti sul posto gli agenti prendevano contatti con il responsabile del punto vendita il quale raccontava che l’addetto alla sicurezza aveva visto entrare un ragazzo già conosciuto in quanto sorpreso diverse volte a rubare all'interno del medesimo punto vendita. Secondo il racconto del responsabile alla sicurezza il ragazzo dopo essersi diretto presso il reparto elettronica, aveva prelevato tre cuffie da uno scaffale, e le aveva occultate all'interno delle proprie tasche dirigendosi poi verso le casse, dove prima che uscisse dal punto vendita veniva fermato dalla sicurezza e gli veniva chiesto una verifica sul possesso dello scontrino. Il ragazzo sorpreso da tale richiesta, riferiva di non aver preso nulla, e per questo motivo veniva poi contattata la Polizia. All'arrivo degli agenti l'uomo confermava di aver rubato le cuffie riconsegnando le tre confezioni che risultavano integre e rivendibili.

L’uomo veniva pertanto condotto in Questura e identificato per un 32 marocchino e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per valutare la sua posizione sul territorio nazionale.