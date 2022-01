Scontro tra un ciclomotore e un ciclista

In via Baganza un ciclomotore e una bicicletta si sono scontrati. Ad avere la peggio un 60enne che è finito per terra e si è ferito alla testa. Dopo aver prestato i primi soccorsi da parte della polizia, immediata è scattata la richiesta dei soccorsi al 118 e alla polizia locale che prendeva in carico l’intervento. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso con un trauma cranico ma non in pericolo di vita.