Il regista Sorrentino a Parma, uno scatto dai Due Platani

Giornate parmigiane per il regista di “E’ stata la mano di Dio” Paolo Sorrentino: l’autore napoletano, premio Oscar per “La grande bellezza”, che a breve saprà se sarà riuscito a ottenere un’altra nomination, si trova in città in questi giorni. Non è escluso che sia a Parma per alcuni sopralluoghi per un futuro film: di sicuro, ha apprezzato la nostra cucina, cenando, come mostrano le fotografie, ai Due platani.

Di recente Sorrentino ha incassato anche i complimenti sperticati di Robert De Niro, che ha scritto una lettera pubblica per sostenere “È stata la mano di Dio”.