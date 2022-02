Per domani è previsto ancora vento forte, soprattutto in Appennino

Nuova allerta per giornata di domani. Valida dalle mezzanotte del 02 febbraio fino alla mezzanotte del 3 febbraio 2022 Allerta ARANCIONE per vento per le province di Parma, Piacenza, Reggio. GIALLA per vento per le province di Piacenza, Reggio, Modena Parma e Bologna.

Per la giornata di mercoledì 2 febbraio sono previsti nella mattinata venti provenienti da nord-ovest sui rilievi appenninici centro-occidentali, da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 km/h); fenomeni in attenuazione dal primo pomeriggio.