L'oca Giovanna star della tv, l'ha fatto ancora: ha salvato una poiana

L'oca Giovanna l'ha fatto ancora: con il suo starnazzare ha salvato una poiana in difficoltà. Dopo il coraggioso soccorso al gheppio, che le era valso persino una partecipazione a "La vita in diretta", questa mattina Giovanna ha adocchiato una poiana a terra nel giardino della casa alle porte di Felino in cui vive con Franca Rossi.

Il rapace, evidentemente debilitato, sarebbe senza dubbio morto nel giro di poco tempo se Giovanna (che preferisce farsi chiamare Gio e ha più di 35 anni) non fosse andata a chiamare la sua umana e l'avesse portata sul posto per soccorrere il pennuto.

Franca ha così potuto mettere in sicurezza la poiana fino all'arrivo dei volontari del Rifugio Matildico che ora cercheranno di rimetterla in sesto per consentirle di tornare libera.