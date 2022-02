Una delle oltre 600 dosi vendute provocò la morte per overdose di una ragazza: arrestato spacciatore

Le indagini hanno permesso di conteggiare almeno 600 cessioni di droga a Parma nel periodo compreso tra settembre 2019 ed ottobre 2021. E su richiesta del Gip il pusher - Saviour Okukpon, nigeriano di 35 anni - è stato arrestato e portato in carcere dagli uomini della Squadra Mobile.

Le indagini sono partite in seguito al decesso di una giovane tossicodipendente, avvenuto la notte tra il 7 e l’8 settembre 2021, dopo l’assunzione, per via endovenosa, di sostanza stupefacente che -secondo la ricostruzione investigativa- le sarebbe stata venduta la sera del 7 settembre dal 35enne.

I genitori avevano trovato la figlia morta nel proprio letto. Ai medici intervenuti non è rimasto che constatarne il decesso, che appariva riconducibile ad una overdose. All’interno della stanza, vi era presenza di tracce di una recente assunzione di stupefacente per via endovenosa. E' in subito emerso che la giovane, la sera precedente, dopo essersi incontrata con uno sconosciuto straniero all’interno del parco Ducale, era rientrata in casa e si era chiusa in camera.

Mediante approfondimenti investigativi disposti dalla Procura (acquisizione dei tabulati telefonici dell’utenza in uso alla giovane ed alla madre, visto che la vittima aveva utilizzato proprio il telefono quello della madre per contattare lo straniero poco prima dell’incontro), sono state individuate due utenze che, per tempistiche e modalità dei contatti, si poteva ipotizzare essere in uso a venditori di stupefacente. Ed emergevano elementi per ritenere l’esistenza di contatti pressoché quotidiani con l’utenza della giovane, già a partire dal giugno 2021.

L’intercettazione delle due utenze ha permesso risalire allo spacciatore arrestato, che risultava essere il possessore dei cellulari in questione e che frequentava la zona del Parco Ducale.

Mediante ulteriori approfondimenti sono stati raggiunti diversi clienti del pusher, dalle cui dichiarazioni sono emerse le prove della vendita di oltre 600 dosi di sostanza stupefacente (soprattutto cocaina), da almeno 2 anni.