Scuola: le classi in quarantena in Regione sono salite del 10% nell'ultima settimana

Pubblichiamo una tabella riepilogativa delle classi e delle persone in quarantena in ambito scolastico (studenti e personale) con rilevazione effettuata dal 17 al 31 gennaio 2022 e relativa comparazione dei dati: nell’ultima settimana, il numero di studenti in quarantena è salito al 10% del totale, quello del personale all’1,5% sempre del totale.

EMILIA-ROMAGNA 19 Settimana di rilevazione 20 Settimana di rilevazione Numero di classi in quarantena nella settimana di rilevazione 2.334 3.367 di cui serv. educativi 0-3 anni 202 346 di cui scuola infanzia 3-6 anni 690 904 di cui scuola primaria 882 1.372 di cui scuola secondaria primo grado 252 341 di cui scuola secondaria secondo grado 308 404 di cui università 0 0 Numero delle persone della scuola in quarantena nella settimana di rilevazione 37.431 62.482 di cui studenti (615.610 totale in ER) 36.344 61.537 (10%) di cui personale (circa 62mila persone) 1.087 945 (1,5%)