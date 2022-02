La cocaina nascosta nel calzino: arrestato per spaccio un 44enne domenicano

Nell’ambito dell’attività info-investigativa, personale in servizio presso la sezione antidroga della Squadra Mobile è venuta a conoscenza che un individuo di nazionalità dominicana, domiciliato in via Buffolara, era responsabile di un’attività di spaccio al dettaglio di cocaina.



Gli appostamenti e l’attività investigativa hanno consentito di identificare compiutamente l’uomo oggetto della segnalazione in un 44enne dominicano pregiudicato.

Ieri pomeriggio, il personale della Squadra Mobile si è recato presso l’abitazione dell’uomo bloccandolo poco prima che rincasasse a bordo della propria autovettura.

All’atto del controllo, dopo che gli investigatori della Polizia di Stato si erano qualificati e avevano esposto il motivo della loro presenza, il cittadino domenicano ha ammesso di essere in possesso di droga e di averla nascosta nel bagno della sua abitazione.

In base alle dichiarazioni dell’uomo, gli Agenti hanno effettuato una perquisizione dell’appartamento ed effettivamente, ben nascosto all’interno di un mobile del bagno in un calzino, hanno trovato undici involucri termosaldati in cellophane trasparente contenenti sostanza risultata all’esito di esami eseguiti presso il Gabinetto di Polizia Scientifica di Parma, del genere stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo pari a 11,3 grammi.

Nel corso della perquisizione, sono stati, altresì, rintracciati un bilancino di precisione e del denaro contante provento dell’attività illecita, sequestrati dagli agenti.



Davanti all’evidenza il cittadino domenicano non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità e, cercando di giustificarsi, spiegava che, essendo privo di un’occupazione lavorativa e dovendo provvedere al sostentamento della sua famiglia, all’insaputa della compagna, aveva avviato un’attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, ammettendo che il denaro rinvenuto era di fatto il prodotto di tale illecita attività.

A conclusione degli accertamenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.