Pizzarotti: "Un discorso solenne, auguri di buon lavoro a Mattarella"

Il sindaco Federico Pizzarotti ha postato questo messaggio sulla sua pagina Face Book: "Ho seguito il discorso di insediamento del Presidente Mattarella.

Un discorso tanto asciutto quanto solenne. Come giustamente ha ammonito Mattarella, viviamo un periodo storico di forte emergenza sanitaria, economica e sociale, proprio per questo il richiamo all'unità del Paese e di tutte le forze che lo compongono è più che mai fondamentale e necessario.

Dobbiamo marciare uniti verso un unico obiettivo: costruire l'Italia del dopo emergenza, quindi rilanciare i progetti e i piani delle nostre città, che saranno protagoniste del percorso: proprio qui, nelle nostre città, troveranno infatti concretezza e realtà gli investimenti arrivati dall'Europa.

Il Pnrr è lo strumento principe, sarà nostra responsabilità declinare gli investimenti nel consolidamento e nel rilancio dell'economia delle città e del Paese. Parma non si farà trovare impreparata, anzi: saremo pronti a governare il cambiamento.

Importante anche il richiamo alla vocazione europea e alla centralità dell'Italia in Europa, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo: serve che l'Italia ritorni al centro delle decisioni europee, e serve un'Europa forte e determinata.

Un augurio di buon lavoro al Presidente Mattarella, richiamato alle proprie responsabilità dalle incertezze politiche e, come ha affermato durante il discorso, dai "giorni travagliati" che hanno preceduto la sua rielezione".