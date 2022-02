Tamponamento in via Emilia ovest, traffico in tilt. Tangenziale sud bloccata, lunghe code di auto ferme, e "fughe" sulla corsia d'emergenza

Traffico in tilt su via Emilia Ovest in prossimità del ponte di Maria Luigia per un tamponamento (senza feriti).

Tangenziale sud completamente bloccata questa mattina: una coda immobile di auto lungo tutto il tratto da via Traversetolo fino all'imbocco con la via Emilia: nessun lavoro in corso ma nemmeno nessun vigile. Auto e camion sulla corsia d'emergenza per raggiungere l'uscita.