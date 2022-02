Blackout dell'illuminazione pubblica in centro: programmati gli interventi

In merito al blackout che ha interessato l’illuminazione pubblica in alcune vie del centro, con particolare riguardo a via Collegio dei Nobili, vicolo San Marcellino e strada al ponte Caprazucca, il Comune precisa quanto segue.

A seguito di un sovraccarico di alimentazione delle linee elettriche si sono fulminate 49 piastre a Led del sistema di illuminazione pubblica che interessano sia le luci delle lanterne a braccio artistiche, posizionate in zona, sia i punti luce delle tesate, le luci sospese al centro della strada e connesse al sistema di illuminazione pubblica.

L’Amministrazione ha, quindi, sollecitato la società City Green Light, gestore degli impianti di illuminazione pubblica per conto del Comune di Parma, a provvedere al loro ripristino. L’intervento richiederà tempo per le difficoltà di reperimento delle 49 nuove piastre a Led, in tempo di pandemia, e per programmare le modifiche alla viabilità correlate alla loro sostituzione