Si rifugia nel supermercato per evitare il controllo e poi aggredisce i carabinieri tra gli scaffali

Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione Radiomobile hanno arrestato un 36enne di origine nigeriana per resistenza a pubblico ufficiale. La pattuglia, mentre percorreva Via Montanara, si è accorta di un uomo che sostava sulle scale del supermercato.

Resosi conto che i militari si stavano avvicinando per identificarlo, è fuggiva all’interno del supermercato. Inseguito e raggiunto ne è nata una violenta colluttazione tra gli scaffali. A fatica è stato bloccato e fatto salire in auto per essere condotto in caserma. Al termine della redazione degli atti è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.