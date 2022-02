Nuova scuola materna a Fognano. Sarà finanziata con i soldi del Pnrr

La nuova scuola dell’infanzia di Fognano si farà grazie ai fondi previsti dal Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza – come confermato con decreto del dipartimento Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, direzione centrale finanza locale, e dal ministero dell’Istruzione che ha valutato positivamente il progetto presentato dal Comune all’interno del «Bando asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali 2021».

La nuova scuola dell'infanzia, tanto attesa dalla frazione, costerà 2 milioni e 420 mila euro. Il progetto si fonda sulla riqualificazione architettonica e funzionale dell’ex complesso rurale esistente (casa colonica, stalla, fienile e di alcuni edifici), lungo strada Chiesa di Fognano, denominato Podere Agazzi. Si tratta di un lascito di un privato, del 1948, vincolato a funzioni per l'infanzia.

«Ci siamo impegnati come amministrazione a predisporre il progetto definitivo – spiegano l'assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi e l’assessore alla Scuola Ines Seletti – e questo ci ha permesso di attingere ai fondi del Pnrr. Si tratta di una promessa fatta a suo tempo ai rappresentati del quartiere che anche grazie a questa opportunità possiamo onorare. La scuola ospiterà tre sezioni di scuola dell’infanzia a beneficio della comunità, ampliando l’offerta dei servizi educativi 0-6 anni sul nostro territorio».

L’avvio dei lavori è previsto entro l’estate di quest’anno. La realizzazione della scuola presuppone il recupero delle strutture di valore storico - casa colonica, stalla e fienile, cosiddetta porta morta - e la costruzione di nuovi spazi per ampliare l'area destinata ai più piccoli. Nel complesso, si tratta di un intervento piuttosto articolato che comprende opere di restauro, ristrutturazione e recupero dell’esistente, insieme a opere edili per la realizzazione di un nuovo ampliamento destinato al potenziamento degli spazi scolastici. A questi interventi si aggiungeranno le opere di sistemazione esterna destinate a parcheggio e a verde pubblico.

Il progetto di recupero prevede la riqualificazione della casa colonica che ospiterà al piano terra gli spazi per il ricevimento dei genitori ed al primo piano gli uffici per il personale. L’ex stalla al piano terra ospiterà due sezioni e poi verranno recuperati anche gli spazi del fienile. L’ex porta morta, sempre al piano terra, servirà da accesso al complesso: sarà uno spazio polivalente che segna il primo momento di permanenza e di accoglienza dei bambini. A questi si aggiunge un corpo di fabbrica nuovo, verso via Cremonese, destinato ad ospitare la terza sezione: avrà pianta rettangolare e sarà suddiviso in due parti, con corridoio di collegamento e ampie vetrate.

La struttura sarà antisismica, rispetterà le normative antincendio e sarà attenta al risparmio e all'ambiente dal punto di vista energetico. r.c.