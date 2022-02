La pusher 63enne vende droga a un 22enne: arrestata. In manette anche un evaso dai domiciliari

Un fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Parma.

Sono state 505 le persone fermate e controllate durante l'attività, 105 i veicoli a cui è stato intimato l'alt, in particolare nella zona dell'“ex Salamini” e diversi gli esercizi commerciali sottoposti a verifica con particolare attenzione al rispetto della normativa anti-contagio.

Due le persone arrestate. La prima è una 63enne sorpresa a cedere ad un 22enne alcuni grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori grammi di sostanza, la somma di quasi 400 euro ed un bilancino di precisione. L’altro arresto riguarda un 28enne che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato trovato a passeggio per le vie del centro.

Sempre due le persone denunciate: un 24enne per detenzione di sostanza stupefacente (è stato trovato con 15 grammi di hashish) e un 46enne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: controllato in via Farini, è stato trovato con un coltello ed un cutter. Tre i giovani segnalati per possesso di modiche quantità di stupefacenti.