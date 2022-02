Resta in carcere il pusher "di lungo corso": 5300 cessioni di droga dal 2014 allo scorso gennaio

I numeri accertati sono decisamente rilevanti: 5300 cessioni di droga per un importo complessivo di oltre 270 mila euro in un arco temporale che va dal 2014 al febbraio 2022.

I Carabinieri della Compagnia di Parma, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nei confronti di un 36enne nigeriano con già diversi precedenti.

L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo Radiomobile, trae origine dal controllo del 36enne ad ottobre 2021, in una zona della città dove è molto facile incrociare pusher e clienti.

Nel corso dell’identificazione l’uomo ha tentato di disfarsi del cellulare che è stato recuperato. Dall’analisi della rubrica e dei vari messaggi si è ricostruita una lista di “clientela fidelizzata” a cui l’uomo già dal 2014 vendeva le dosi.

Sono state acquisite le testimonianze di oltre una decina di persone, che hanno riferito di aver acquistato stupefacente di diverso tipo dall’indagato, individuato senza incertezze in foto.

Inoltre, se da un lato si trattava di cessioni di quantitativi modesti di droga, dall’altro si sarebbe trattato di un complesso e e articolato sistema di cessioni durato nel tempo con modalità e tecnica costante, così da rendere certamente più grave la posizione del 36enne.

L’ordinanza è stata notificata nel carcere di Parma dovce l'uomo si trova dal 24 gennaio scorso, quando era stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Fermato dalla pattuglia della Sezione Radiomobile nelle vicinanze del Parco Ducale ed invitato ad esibire i documenti, in quella occasione aveva messo una mano all’interno del giubbotto, ma subito dopo, con uno scatto fulmineo ed estremamente violento, aveva spinto uno dei carabinieri per tentare la fuga, gettando un piccolo involucro che aveva nella tasca. Immobilizzato era stato portato in caserma e la successiva perquisizione domiciliare aveva consentito di sequestrare oltre 40 grammi di stupefacente tra cocaina, eroina e crack ed un bilancino di precisione.