Pd: "Si affidi la 'Forza del Destino' al Coro del Regio"

Lettera aperta del gruppo consiliare del Partito democratico, firmata da Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti, Sandro Campanini e Daria Jacopozzi sulla querelle tra Fondazione e Coro del Regio: "Esprimiamo grande preoccupazione per il conflitto che si è aperto tra la Fondazione Teatro Regio e il Coro del Regio, il cui livello professionale e artistico è universalmente riconosciuto e il cui attaccamento al nostro Teatro è altrettanto noto. A fronte delle anticipazioni della stampa sul prossimo festival Verdi, apparse vari giorni fa, e dei disagi già manifestati in relazione a tali notizie, avevamo sperato e vorremmo tuttora che la Fondazione, interpretando i sentimenti della città, facesse uno sforzo per trovare un ragionevole accordo, confermando il ruolo fondamentale del Coro. Crediamo infatti che debba essere riconosciuto il valore internazionale del nostro Teatro e il suo prestigio, sia per il festival che per la stagione lirica, a cui contribuiscono in modo determinante i lavoratori e le lavoratrici del mondo della cultura e della produzione artistica, un settore in generale purtroppo non abbastanza valorizzato nelle contrattazioni e che ha subito grandi sofferenze nel periodo della pandemia. La collaborazione con altri soggetti è un fattore di arricchimento reciproco e di apertura verso nuovi stimoli e progetti, che però non deve andare a detrimento delle peculiarità e dei talenti che la nostra città e il nostro territorio sanno esprimere, nel solco di una tradizione che è viva e pulsante. Ragion per cui pensiamo che la “Forza del destino” avrebbe potuto e potrebbe ancora essere affidata al nostro Coro, senza che ciò pregiudichi l'importante apporto, in altri momenti, di altre formazioni, e ciò anche in considerazione dei meccanismi che sottendono i finanziamenti pubblici alle produzioni. Auspichiamo quindi che le parti si incontrino a breve per trovare una soddisfacente soluzione ai problemi emersi in questi giorni. "