Commemorazione di Giovanni Palatucci: sacrificò la propria vita per salvare migliaia di ebrei

Questa mattina si è svolta in Questura la cerimonia commemorativa in memoria di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume che durante la seconda guerra Mondiale, ha sacrificato la propria vita per salvare migliaia di ebrei dalle deportazioni.

Nell’occasione il Vicario del Questore Santi Allegra, ha deposto un mazzo di fiori in ricordo presso la targa commemorativa e l’albero di ulivo piantato in suo ricordo.