Due chilometri di coda in Autocisa verso Parma per lavori fra i caselli di Pontremoli e Berceto

Si preannuncia un rientro difficoltoso per i parmigiani che hanno passato la domenica al mare, il Liguria o in Versilia. In Autocisa, infatti, ci sono al momento 2 km di coda in direzione di Parma fra i caselli di Pontremoli e Berceto a causa di lavori in corso. Code che potrebbero aumentare con l'intensificarsi del traffico verso sera.