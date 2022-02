Niente piazza causa Covid: ma il One Billion Rising parmigiano si trasferisce online

"Anche quest’anno, lunedì 14 febbraio, ricorre un evento a cui, come Centro Antiviolenza di Parma, teniamo molto. Da anni per la giornata di S. Valentino, aderiamo al One Billion Rising, una campagna mondiale lanciata da Eve Ensler. Una giornata in cui le donne di tutto il mondo si organizzano e si sollevano per manifestare contro la condizione di disuguaglianza in cui ci ritroviamo tuttora e contro tutte le violenze sulle donne e i loro corpi.

Il One Billion Rising per noi è diventato una tradizione, e un modo alternativo e gioioso per manifestare ballando e ritrovarci insieme in piazza a Parma. Quest’anno il tema lanciato dalla campagna mondiale è il corpo delle donne e proprio oggi, nel giorno di S. Valentino vogliamo che la giornata diventi una dichiarazione per tutte le donne: I nostri corpi contano!

Anche quest'anno abbiamo aderito all'evento Nazionale organizzato da One Billion Rising Italia, con Eva Ensler. Purtroppo non saremo in piazza a ballare, a causa dell’emergenza sanitaria, ma abbiamo deciso di partecipare in modo alternativo, per questo abbiamo invitato il Collettivo V-Day Parma-Reggio a realizzare per noi dei video, che verranno caricati sui nostri canali social, durante la settimana del 14 febbraio. Le attrici leggeranno per noi dei brani tratti dai Monologhi della Vagina di Eve Ensler, legati alla tematica del corpo delle donne", spiega l'associazione parmigiana.

"Il tema scelto, ossia il corpo delle donne, ci vede coinvolte più che mai siccome è sempre stato legato alla lotta per i diritti delle donne e alle rivendicazioni dei movimenti femministi - continua la nota -. Perché troppo spesso si è cercato di controllarlo, o ci viene chiesto di negarlo. Un corpo che ci viene detto di coprire o di scoprire per lo sguardo maschile. Un corpo che è il primo a venire attaccato in situazioni di guerra o in dittatura, che viene cancellato. Per questo per noi è un’occasione per ricordare che siamo vicine alle nostre sorelle afghane e che la loro lotta è sempre nei nostri pensieri.

Un corpo che fin da piccole ci viene insegnato a controllare e disciplinare. Un corpo che viene sessualizzato fin dall’infanzia. Un corpo che viene considerato un limite se abbiamo le mestruazioni. Un corpo che troppo spesso viene trattato come un oggetto, che viene slegato da noi. Veniamo considerate solo corpo e non pensieri e non persona, territorio di conquista. Solo perché abbiamo un determinato corpo non ci sentiamo libere di camminare per strada sole, di vestire come vogliamo, di vivere la nostra sessualità.

Ma il corpo è nostro. Un corpo che fa parte di noi, ci appartiene e noi vogliamo abbracciare in tutta la sua interezza. Non siamo solo quello, ma fa parte di noi. È nostro e vogliamo decidere noi per esso. Noi siamo un tutto, non una parte, e ci apparteniamo. Non vogliamo più doverlo ripetere. Vogliamo che i nostri corpi contino. Soprattutto a S. Valentino ricordiamocelo e ricordiamolo a tutti che come diceva lo slogan femminista: Il corpo è mio decido io!"