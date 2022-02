Chiusura della piscina di via Zarotto: critiche da Laura Cavandoli all'amministrazione

E' in corso il consiglio comunale.

Attraverso i consiglieri Pd Sandro Campanini e Daria Jacopozzi sono stati ricordati l'imprenditore Gilberto Greci e il medico Carlo Zini, recentemente scomparsi.

Nella parte dedicata alle comunicazioni Emiliano Occhi (Lega) ha ricordato l'inchiesta della Gazzetta di Parma sui luoghi abbandonati in città per proporre una modifica del Regolamento di polizia urbana "per renderlo più cogente per i proprietari di aree abbandonate"

Laura Cavandoli (Lega) ha criticato l'amministrazione per la chiusura della piscina di via Zarotto.

L'ex distributore in strada dei Mercati, all'angolo con via Stallini, diventerà un'area verde. Lo ha annunciato l'assessore Alinovi rispondendo a un'interrogazione del consigliere Giuseppe Massari.

La consigliera Roberta Roberti invece ha reso noto il dato delle morti di cani e gatti nel canile municipale. "In tre anni sono deceduti 391 gatti. Si fa presente anche che nei tre anni 2019- 2020 – 2021 sono deceduti 23 cani" ricorda Roberti