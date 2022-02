Due arresti e un maxisequestro di stupefacenti: 11 kg di hashish e più di un kg di cocaina

Due arresti e un maxisequestro di stupefacente, nell’ambito dei servizi antidroga disposti dal questore e coordinati dagli investigatori dell’antidroga della squadra mobile. Giovedì i poliziotti hanno arrestato un albanese di 41 anni sorpreso nella zona di via Montanara. L’uomo aveva con se’ trecento grammi di hashish e un coltello per tagliarli. A casa sua, in zona stadio, la polizia ha trovato altro hashish per un totale complessivo di circa undici chili, oltre a quattromila euro e due bilancini di precisione.

Sabato, invece, in stazione, con la collaborazione della Polfer, è stato fermato un dominicano di 28 anni che aveva con se un chilo di cocaina. A casa, invece, in zona Oltretorrente, gli agenti hanno trovato altri trenta grammi di cocaina e circa quaranta grammi già confezionati in dosi, oltre a ottanta grammi di hashish, sei bilancini di precisione e circa un migliaio di euro in contanti.