il circolo il borgo presenta Il programma delle iniziative del 2022

Il Borgo riparte dai giovani. Sarà dedicato a loro, infatti, il primo appuntamento del ricco calendario di iniziative del 2022, presentato questa mattina alla città, dal presidente de Il Borgo Riccardo Campanini, nel corso di una conferenza stampa. Mercoledì 16 febbraio alle ore 18 si terrà sulla piattaforma Teams il webinar “Crescere nella tempesta. Le sfide educative ed evolutive nel tempo del Covid”, guidato da Alberto Pellai, noto psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Introdurranno l’incontro il Presidente Campanini e Silvana Giannetti del Direttivo de Il Borgo. Fausto Pagnotta, Responsabile dell’Osservatorio sulla Città del Circolo e membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale dell’Università di Parma, dialogherà con Pellai. Per ricevere il link: segreteria@ilborgodiparma.it.

Il webinar è il primo appuntamento del ciclo di incontri “Ascoltarci per crescere. Giovani e adulti in dialogo”, dedicato al tema dei giovani, che sarà completato da altre due importanti fasi: un focus group che - nel corso di due sessioni di lavoro (di cui la seconda sarà online mercoledì 9 marzo alle ore 18.00, sul canale youtube de Il Borgo – “Associazione il Borgo”) - sarà guidato dalla psicologa e psicoterapeuta Cecilia Ruozi, che collabora con numerose scuole del territorio, con gli studenti di diversi Istituti scolastici della città e una riflessione finale a più voci, in programma entro la fine di marzo. Partendo dall’esito del focus group, l’incontro conclusivo (online sul canale youtube de Il Borgo), vedrà infatti protagonisti i rappresentanti del mondo dell’educazione, della scuola e delle istituzioni. L’obiettivo è quello di individuare prospettive innovative di collaborazione tra le istituzioni e gli enti del territorio, secondo una strategia educativa condivisa (alleanze educative), basata su codici di fiducia e di responsabilità collettiva.

Venerdì 18 febbraio alle ore 18.15 nella Chiesa dello Spirito Santo a Parma, sarà ricordato a due anni dalla scomparsa Enore Guerra, ex Presidente de il Borgo, con alcune testimonianze, tra cui quella di Albino Ivardi Ganapini, a nome del Circolo, che metteranno in luce la generosità, la passione e la competenza da lui profuse nei tanti ambiti in cui è stato protagonista della vita associative della nostra città.

In ambito politico sono in programma due incontri pubblici con i Candidati-Sindaco: si tratta dell’ultima fase di “Agenda Parma 2022”, la raccolta di idee e proposte del Circolo per i futuri candidati Sindaco. I candidati, nel corso dei due incontri, si confronteranno sui temi dell’Agenda, suddivisi in due grandi macro-aree, affrontate rispettivamente nel primo e nel secondo incontro: una relativa alla programmazione territoriale (urbanistica, commercio, ambiente, viabilità), l’altra ai servizi (welfare, sanità, istruzione, cultura, sport). La data dei due incontri verrà fissata non appena saranno resi noti i nomi dei principali candidati Sindaco. Dalla home page del sito de Il Borgo (www.ilborgodiparma.net) è possibile scaricare il pdf della pubblicazione. Sul canale youtube (Associazione Il Borgo) è possibile rivedere tutti i webinar di “Agenda Parma 2022”.

E’ in programma inoltre, per la fine di marzo, il convegno di presentazione del “Dossier Europa”, il volume realizzato da Il Borgo in collaborazione con il Collegio Europeo di Parma che raccoglie la cronologia sinottica delle principali tappe dell’Unione Europea dal dopoguerra ad oggi, affiancata da quella dei principali avvenimenti a livello mondiale, nazionale e locale. Il Dossier sarà dedicato a David Sassoli, il compianto ex Presidente del Parlamento Europeo, recentemente scomparso e sarà distribuito agli studenti di Borgo Lab il prossimo 9 maggio, nel corso della Festa dell’Europa. Sarà questa l’occasione per gli studenti dell’8° edizione del Laboratorio, per presentare alla città gli elaborati dei lavori di gruppo sui compiti di realtà che, nel corso dell’edizione2021-22, hanno approfondito le dimensioni storiche, politiche, economiche e giuridiche dell’Unione Europea.