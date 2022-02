Senso unico alternato sulla Nuova Variante di Viarolo - Sp 10 di Cremona - in tre tratti

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri, lungo la Nuova Variante di Viarolo Strada provinciale 10 di Cremona da oggi, lunedì 14 febbraio, a venerdì 18 febbraio 2022, nella fascia oraria dalle 9 alle 19.

La misura si è resa necessaria per consentire all’Impresa Pizzarotti Spa di installare barriere di sicurezza aggiuntive, all’interno dei lavori Tibre, in corrispondenza della Nuova Variante di Viarolo, in tre tratti, lavori per cui occorre occupare parte di carreggiata stradale.