Le impressionanti immagini della rissa di via Mazzini: ecco come agiscono - Guarda il video

A gruppi di venti, trenta e più ragazzi che si sfidano lungo via Mazzini e le gallerie retrostanti. Nel video solo alcuni dei momenti della maxi rissa tra bande giovanili che ha caratterizzato il sabato sera del centro di Parma. Una tecnica "mordi e fuggi", immortalata in queste immagini amatoriali, che è iniziata in Ghiaia per poi finire, dopo essere passata per via Mazzini, in via Cavour. Due i diciottenni alla fine denunciati dalla polizia.