Con Rico e Baroz al dialèt entra al liceo Romagnosi

Si sono incontrati tra un mare di accenti, parole antiche ma nuove, e tante, tantissime risate. Rico e Baroz di «Io Parlo Parmigiano» con la loro inconfondibile verve, con la semplicità e l’ironia che li contraddistingue, hanno catturato l’attenzione dei ragazzi della 1ªA e 1ªF del liceo Romagnosi.

Nell’aula magna dell’istituto superiore cittadino, i simpaticissimi cultori - e custodi - del dialetto parmigiano, hanno dialogato con i giovanissimi amanti della parola, dando vita ad uno scambio linguistico e di esperienze, che ha trovato nella risata e nel divertimento la calamita perfetta per attrarre e avvicinare generazioni diverse.

«Quotidianamente i ragazzi del Romagnosi, insieme ai loro insegnati, fanno un lavoro di ricerca, analisi della lingua che va davvero a «spaccare il capello in quattro» - esordisce il preside Pierpaolo Eramo all’incontro di venerdì mattina -. Questo incontro con i ragazzi di Io parlo parmigiano allarga certamente il nostro orizzonte linguistico. Parlare del dialetto della città è parlare della città, della sua storia, di radici».

Perché Rico e Baroz, per giocare bene con le parole, hanno dovuto studiare, ricercare, scavare nel passato e affidarsi a chi conosce bene il dialetto. «Non si finisce mai di scoprire qualche parola nuova - spiega il duo comico agli studenti -. Dove si può imparare bene il dialetto? Alle 10 di mattina in un bar, dove già qualcuno improvvisa una partita a briscola, magari davanti ad un bel bicchiere di bianco, poi dai nonni, dagli zii e anche in curva allo stadio». È proprio dalla quotidianità che nascono le loro idee: «La città parla ancora il dialetto, basta farci caso e ascoltare - prosegue Baroz, al secolo Danilo Barozzi -. La maggior parte delle nostre battute o video sono presi proprio da quello che ci capita nella vita di tutti i giorni. Basta fare un giro in centro, ascoltare qualche conversazione in dialetto e l’ispirazione arriva subito». Si parte dal vero, quindi, per arrivare alla creazione di simpaticissime parodie sottoforma di «meme» o video.

Così il «Signore degli anelli» diventa il «Signore degli anolini» e Sanremo diventa «Sansèmo», per esempio. Adesso, le pagine social di Io parlo parmigiano sono seguite da tantissime persone, ma tutto è iniziato con pochi seguaci «nel 2013 - raccontano Rico e Baroz -, l’idea era molto semplice, postavamo su Facebook le parole più conosciute come "nàdor", "da bon" o "scàntot"». Il duo è davvero portavoce - in tutti i sensi, data anche la loro erre marcatissima - di una «lingua a tutti gli effetti», non solo sui social, ma anche nella quotidianità. «Parliamo il dialetto ovunque, ci viene proprio naturale - rispondono alla domanda di Jacopo, uno studente -. In famiglia, sul lavoro, con gli amici». «Credo che un po’ l’idea che chi parla in dialetto risulti poco raffinato ed educato stia man mano svanendo - prosegue Rico, Riccardo Montanini - ed è un bene, perché "al dialèt" fa parte della nostra cultura». La sfida di tramandare questa lingua dai mille suoni e colori, cerca di raggiungere anche un altro obiettivo: «Parlando del dialetto, giocando insieme con le parole, possiamo mettere in contatto diverse generazioni - dicono Rico e Baroz agli studenti accompagnati dalla prof Serena Ballestri -. Come è successo tra noi e voi proprio questa mattina».

Anna Pinazzi