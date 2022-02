Tornano sullo Stradone le 5 panchine settecentesche che erano state danneggiate

Torneranno a breve al loro posto, in viale Martiri della Libertà, cinque panchine settecentesche in marmo bianco che erano state danneggiate e che sono state sottoposte ad importanti e puntuali interventi di restauro. Per quattro di esse è stato ripristinato il piano seduta danneggiato da atti vandalici, mentre un’altra è stata sottoposta a stuccatura. Gli interventi sono stati messi in atto dalla Archè Restauri, specializzata in questo tipo di recuperi, con costi pari a 6 mila euro.

Sono in corso di esecuzione gli interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno le aree cani di via Genova e di via Argonne – via Fratelli Bandiera, dove sono state ripristinate le recinzioni con la sostituzione delle parti ammalorate, riparati i cancelli e le buche con costi pari a circa 46 mila euro. Prosegue, in questo modo, l’attività di monitoraggio delle 41 aree cani presenti sul territorio, che sono sottoposte periodicamente a lavori di recupero, che hanno visto interventi già in 39 di esse.

Il Comune di Parma ha inoltre partecipato ad un bando regionale per l’assegnazione di fondi per la cura e manutenzione straordinaria di alberi storici. Per il 2022 sono previsti 20 mila euro che saranno impiegati per potature e messa in sicurezza di due alberi storici situati al parco Ducale, si tratta di un olmo e di un platano, e di due platani storici presenti in piazza delle Pace nel quadrante tra il monumento a Verdi e via Garibaldi. I fondi permetteranno, oltre alle attività di potatura, quelle di concimazione ed il posizionamento di cartelli di segnaletica appropriati. Nelle prossime settimane verranno, poi, consolidati altri due esemplari di alberi monumentali: un platano di piazza della Pace ed un salice situato negli orti sociali di via del Garda.