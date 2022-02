"Basta sacchetti rifiuti in pieno centro: spettacolo indecoroso e mortificante"

"Coi sacchi gestiti in questo modo non credo che abbiamo una città di qualità". A dirlo, il portavoce di Progetto ”Per Parma 2032 “ Giampaolo Lavagetto.

"Almeno nelle vie del centro storico non si devono più avere i sacchi fuori dalla porta. In gran parte delle città italiane, grazie anche alle risorse del PNRR, si sta cercando di trovare soluzioni ai pesanti disguidi in termini di degrado urbano che l’attuale servizio comporta - continua -. Ci devono essere anche altre soluzioni e spetta a al gestore dell'appalto dei servizi ambientali proporle, visto anche il costo della bolletta che grava sui cittadini. L’obiettivo, quindi, deve essere quello di aumentare la raccolta differenziata ma anche quello di avere una città più decorosa. Quindi, miglioriamo la raccolta differenziata e rendiamo più pulita la città. Allo stesso modo. dobbiamo migliorare anche la pulizia notturna, che è altrettanto fondamentale. Se vogliamo essere una città internazionale non ci possiamo permettersi di fare passi indietro, ma dobbiamo fare passi avanti sulla pulizia della città".