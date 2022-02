Via Trento, imbottito di droga da piazzare, crack, eroina e coca.: arrestato. Un altro pusher preso a Eia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma e quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, nel corso degli ultimi giorni hanno intensificato, ulteriormente, i controlli finalizzati a reprimere l’utilizzo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, martedì 15 febbraio, nel corso della serata, una pattuglia della Sezione Radiomobile, in via Trento, ha individuato un uomo che, incappucciato, alla vista dei militari, tentava di darsi alla fuga. Il breve inseguimento ha consentito di fermare il soggetto, nigeriano 28enne, il quale, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 52 dosi di sostanza stupefacente di tre tipologie differenti, nel dettaglio cocaina, eroina e crack per complessivi 17 grammi circa. Il soggetto, quindi, è stato tratto in arresto.

Nella serata di ieri, invece, i militari del Nucleo Investigativo hanno individuato, nella frazione Eia di Parma, un nigeriano 23enne che, con fare sospetto, si aggirava per le campagne del luogo e alla vista dei militari lasciava cadere qualcosa a terra. Il soggetto veniva subito controllato e venivano, quindi, rinvenute 45 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi 48 grammi. Anche in questo caso il soggetto veniva tratto in arresto.

Il potenziale valore della sostanza sequestrata nel corso delle due operazioni poste in essere si aggira intorno ai 4500 euro.