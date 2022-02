Incidente alla rotatoria Vender: auto finisce fuori strada, ferito anche un bambino

Incidente questa mattina attorno alle 9,30 lungo la tangenziale ovest fra la rotatoria Vender e l'innesto con la nord. Una Mini gialla, per cause ora al vaglio della polizia stradale, è finita fuori strada e nello scontro sono rimasti ferite le tre persone che erano a bordo, fra cui un bambino.

Il bilancio fortunatamente non è grave anche se i tre occupanti del mezzo sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Inizialmente dal Maggiore si era alzato anche l'elicottero del 118 con a bordo un medico rianimatore, poi rientrato una volta accertato che non c'era feriti in condizioni gravi.