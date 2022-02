E dopo la sede Pd, scritte no vax sui muri della Cgil. Pizzarotti: "Si trovino al più presto i responsabili" - Foto

"In Via Casati Confalonieri è stata deturpata la sede della Cgil, un atto vandalico e violento contro un sindacato, sulle cui pareti campeggiano ignoranti le scritte "il vaccino uccide" e "sindacato nazista".

Un gesto grave che segue quello compiuto presso la sede del Partito Democratico di Parma qualche settimana fa.

Anche in questo caso esprimo in modo forte e chiaro la solidarietà alla Cgil e a tutti i sindacati, presidi di democrazia e di libera aggregazione della nostra comunità. Atti di questo genere troveranno a Parma il più vivo e convinto contrasto da parte delle istituzioni: mi auguro che le forze dell'ordine possano arrivare al più presto a individuare i vandali." Questo il commento del sindaco Federico Pizzarotti.