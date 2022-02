In sette senza mascherina a far spesa in un negozio in via Borghesi: quattro fuggono, tre multati

Blitz della Polizia Locale in via Borghesi all’interno di un negozio alimentari etnico oggetto, nelle ultime settimane, di diverse segnalazioni per la numerosa presenza di clienti che - all’interno di uno spazio commerciale molto piccolo - non indossavano la mascherina.

L’intervento, in tarda serata, ha permesso di riscontrare un assembramento all'interno del negozio: sette clienti, con la mascherina abbassata sul mento o sprovvisti. Quattro persone, alla vista degli agenti, sono uscite ad allontanarsi, mentre tre uomini sono stati identificati e sanzionati per la violazione delle norme anticovid.

La proprietaria è stata sanzionata per aver consentito l’ingresso di sette persone senza mascherina all’interno del suo minimarket che, vista l’estensione inferiore a 40 mq, non avrebbe dovuto superare il numero massimo di due persone.



Il negozio è stato sottoposto ad ispezione commerciale e sono stati riscontrati ulteriori illeciti: la proprietaria dell’attività è stata ulteriormente sanzionata per non aver installato il cartello che indica il numero massimo di persone consentite all’interno. “L'azione di tutela dei cittadini della Polizia Locale sul territorio è costante. Manteniamo un presidio quotidiano volto anche al rispetto della normativa anticontagio e la collaborazione dei cittadini è un tassello importante in questo processo" ha commentato Cristiano Casa, assessore alla Sicurezza del Comune di Parma.