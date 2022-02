Nasce ThinkTogether, la "call nella call" di ThinkBig Parma

Dopo due edizioni, 150 giovani accompagnati a realizzare le loro idee innovative, 27 progetti lanciati, 1 milione di euro di finanziamenti a fondo perduto concessi dal 2018 ad oggi, ThinkBig inaugura una nuova fase di coinvolgimento per gli under 35 che vivono, studiano o lavorano a Parma e provincia. In vista della terza edizione, la chiamata di idee promossa da Fondazione Cariparma e LUdE – Libera Università dell’Educare, apre le candidature per ThinkTogether, un gruppo di giovani che affiancherà il team di ThinkBig nella costruzione e nello sviluppo della nuova edizione.

«In questi anni ci siamo resi conto che se vogliamo dare ai giovani gli strumenti per realizzare i loro sogni ed esprimere al meglio le loro potenzialità – spiegano Fondazione Cariparma e LUdE – dobbiamo guidarli, certo, ma soprattutto ascoltarli e accogliere le loro sollecitazioni. Per questo abbiamo pensato a ThinkTogether: progettare non solo per i giovani ma con i giovani la nuova edizione di ThinkBig, perché nessuno meglio di loro può aiutarci a strutturare una chiamata di idee che risponda realmente ai loro auspici».

Saranno massimo nove i giovani selezionati per far parte del gruppo. Il requisito ineludibile, come sempre, oltre all’età (18-35 anni) è la residenza o domicilio in provincia di Parma. Verranno valutati gli interessi dei candidati, le loro esperienze di partecipazione e impegno in ambito civile, sociale, del volontariato, tutela dei diritti, culturale/artistico, sportivo, scientifico, imprenditoriale, studentesco, nonché la coerenza del loro percorso formativo/lavorativo con gli ambiti di intervento di ThinkBig. Particolare attenzione sarà dedicata alle candidature dei partecipanti alle prime due edizioni della chiamata di idee, per valorizzare le loro esperienze e i loro suggerimenti affinché diventino risorsa e opportunità condivisa. La Fondazione Cariparma e la LUdE si impegnano a garantire eterogeneità di età, esperienze e genere tra le persone selezionate.

Ai giovani di ThinkTogether, a cui saranno offerti specifici momenti di formazione, si richiede un impegno, quantificabile in circa 60 ore nel corso di un anno, in presenza e/o online, per co-progettare la prossima edizione di ThinkBig e collaborare alla sua realizzazione. È previsto il rimborso di spese eventualmente sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

Per candidarsi basta compilare compila il form online su http://www.thinkbigparma.it/thinktogether/ entro il 4 marzo. I nomi dei giovani che comporranno il gruppo di ThinkTogether saranno comunicati l’11 marzo sul sito www.thinkbigparma.it.

